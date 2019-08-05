العراق يدين بشدة تفجير القاهرة ويشدد على التعاون المشترك ضد الارهاب

2019/08/05 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي تعرّض له أشقاؤنا في جمهوريّة مصر العربيّة، والذي أودى بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم تأكيد العراق موقفه الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف، والعنف يُؤيّد جُهُود الحكومة المصريَّة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد، واستقرارها، ويُعلِن العراق عن استعداده لتقديم العون في مُواجَهة هذا الخطر الذي يُهدِّد حياة الآمنين".وبين إنَّ "هذا الحادث الأليم يُؤكّد أنَّ الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صُوَرها، وأنّ جميع المظاهر الإنسانيّة هي ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض، ويُوجِّه إليها ضرباته، ولن يسلم من شرِّه أحد، وإنَّ القضاء عليه يستلزم تكاتف الجُهُود الدوليَّة، والتعاون المُشترَك بين جميع الدول".وتابع "نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومة وشعباً ألم الحزن في هذه اللحظات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُوَاساتنا.الرحمة والرضوان للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الاثنين إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع ليل الأحد أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.وأُصيب 47 شخصا في الانفجار الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة.واتهمت وزارة الداخلية المصرية في بيان ”حركة حسم“ التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها ”إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية“.

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