سامسونغ تطرح {Galaxy Tab S6} لمنافسة آبل

2019/08/05 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

أعلنت شركة سامسونغ رسميًا عن جهازها الجديد (Galaxy Tab S6)، وهو حاسب لوحي يعمل بنظام أندرويد مصمم لتلبية احتياجات العمل والترفيه.



ويعد الحاسب الجديد الرد من شركة سامسونغ على حاسب آبل (iPad Pro) وحاسب مايكروسوفت (Surface Pro).



ويدعم (Galaxy Tab S6) الإدخال من خلال القلم الإلكتروني، ويتضمن صندوق الحاسب قلمًا إلكترونيًا، ويمكن ربطه بغلاف لوحة مفاتيح اختياري.



وتطرح سامسونغ الحاسب بدءًا من 6 أيلول، على أن يتوفر بنسختين، الأولى بمساحة تخزين 128 غيغابايت و6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقابل 649 دولارًا، والثانية بمساحة تخزين 256 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت مقابل 729 دولارًا.

وتقول سامسونغ: إن إصدار (LTE) من حاسب (Galaxy Tab S6) سيكون متاحًا في وقت لاحق من العام.

ويوجد الحاسب الجديد في الفئة العليا من مجموعة أجهزة أندرويد اللوحية الحالية من سامسونغ، والتي تتضمن (Galaxy Tab A) المنخفض المواصفات و (Tab S5e) المتوسط المواصفات الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

ويتمتع (Galaxy Tab S6) بشاشة OLED بقياس 10.5 إنش، وبدقة 2560×1600 بيكسل، على غرار شاشة (Tab S4)، لكن سامسونغ قلصت الإطار الخارجي.



كما استبدلت نظام تسجيل الدخول عبر التعرف على الوجوه بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

وخفضت سامسونغ السماكة والوزن الكلي للحاسب اللوحي إلى سماكة 5.7 ميليمتر و 420 غرامًا، وهناك أربع مكبرات صوت على الحواف، اثنان على كل جانب عندما يكون الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي.

نظام كاميرا مزدوجة

ويحتوي (Galaxy Tab S6) على معالج (Snapdragon 855) من كوالكوم، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير، والتي تقول الشركة: إنها تسمح بتشغيل الحاسب لمدة تصل إلى 15

ساعة.

وأضافت الشركة نظام كاميرا مزدوجة في الجهة الخلفية بعدسة قياسية وعدسة واسعة الزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويأتي الجزء الخلفي من الحاسب بشريط مغناطيسي يتيح لقلم (S Pen) المرفق الارتباط بالجهاز اللوحي، ويمكن للجهاز شحن القلم عند ربطه، مثل جهاز (iPad Pro) وقلم (Apple Pencil)،

كما أنه يتمتع بإشعار شحن على الشاشة عند إرفاقه.



ويتميز قلم (S Pen) بميزات التحكم عن بعد المشابهة لميزات قلم (S Pen) الذي يأتي مع هاتف (Galaxy Note 9)، بما في ذلك القدرة على التقاط الصور عن بعد، وهناك أيضًا إيماءات جديدة للتمرير عبر الوسائط والوظائف الأخرى أثناء الضغط على القلم.

وأعادت الشركة تصميم لوحة المفاتيح لتشمل لوحة تعقب صغيرة، وتتصل لوحة المفاتيح، التي يمكن شراؤها مقابل 179 دولارًا، بالحاسب اللوحي من خلال مجموعة من الدبابيس على الحافة اليسرى، ويمكن فصلها عن الغلاف الخلفي، والذي يعمل أيضًا كمسند للجهاز اللوحي.

أندرويد باي

ويعمل جهاز (Galaxy Tab S6) بواسطة نظام أندرويد باي 9.0 مع الإصدار 1.5 من واجهة سامسونغ (OneUI)، كما أنه يدعم واجهة منصة (DeX)، والتي توفر تجربة تشبه سطح المكتب عند استخدام الحاسب اللوحي مع لوحة المفاتيح.

وتحتوي لوحة المفاتيح الجديدة على مفتاح وظيفي لتشغيل (DeX) بسرعة، ويمكن وصل (DeX) إلى شاشة خارجية باستخدام منفذ USB من النوع C.

هواتف الفئة المتوسطة

وأعلنت سامسونغ انخفاض أرباحها الصافية في الربع الثاني بأكثر من النصف بسبب ضعف سوق الرقاقات وزيادة العرض العالمي، إلى جانب تزايد الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو.

ومن المتوقع أن يؤثر النزاع الدائر بين كوريا الجنوبية واليابان، والذي شهد فرض طوكيو لقيود على صادرات المواد الكيميائية الضرورية لشركات الرقاقات والهواتف الذكية الرائدة في كوريا الجنوبية، في المنتجات الرئيسة لشركة سامسونغ.

وقالت شركة سامسونغ في بيان: إن صافي الأرباح في الأشهر الثلاثة حتى حزيران بلغ 5.18 ترليون وون (4.38 مليار دولار)، بانخفاض قدره 53 في المئة على أساس سنوي.



وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي إلى 6.6 تريليون وون – وهو أدنى مستوى منذ اضطرت الشركة إلى التعامل مع مشاكل هاتفها الرائد جالاكسي نوت 7 في عام 2016.

كما تراجعت المبيعات بنسبة 4 في المئة إلى 56.13 ترليون وون، وقالت سامسونغ: الضعف وتراجع الأسعار في سوق رقاقات الذاكرة مستمر بالرغم من الانتعاش المحدود في الطلب.

زخم مبيعات ضعيف

وفي حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 8 في المئة في قسم الهواتف المحمولة، إلا أن الأرباح انخفضت بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت سامسونغ أن الرقم الإجمالي لشحنات الهواتف قد ازداد، مع ارتفاع مبيعات هواتف الفئة المتوسطة، مثل (Galaxy A50)؛ و (Galaxy A70)، لكن هاتفها الرائد والأكثر ربحية (Galaxy S10) شهد زخم مبيعات ضعيف خلال هذا الربع.



وتأمل شركة سامسونغ أن تساعد الإصدارات القادمة من هاتفها القابل للطي غالاكسي فولد (Galaxy Fold) وغالاكسي نوت (Galaxy Note 10) على تحسين مبيعات هواتفها الذكية

المتميزة.



كما تخطط الشركة لإطلاق نماذج من فئة (A) للهواتف المتوسطة بحيث تكون أكثر تنافسية في النصف الثاني من هذا العام للاستفادة من الاهتمام بنماذج الفئة المتوسطة.

ومن المتوقع أن يساعد قطاع الشاشات على تحسين أدائها من خلال الشحنات الأعلى لشاشات (OLED)، مع اعتقاد سامسونغ أن شركات تصنيع الهواتف ستختار لوحات شاشة أرق لتخفيف قيود التصميم الخاصة بأجهزة (5G).

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