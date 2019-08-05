قاعدة حميميم السورية تتعرض لهجوم صاروخي

2019/08/05 | 23:40

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(المستقلة)..أفاد مصدر عسكري سوري، الاثنين، بسقوط قذائف قرب قاعدة حميميم الروسية العسكرية الواقعة جنوب شرقي مدينة اللاذقية غربي سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: “بتاريخ اليوم وفي تمام الساعة الثالثة والنصف (بالتوقيت المحلي) قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية”.

وأضاف المصدر العسكري أن القذائف الصاروخية “سقطت في محيط القاعدة، ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة”، من دون تحديد أعداد الضحايا أو طبيعة الخسائر المادية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن متشددين سوريين قصفوا أطراف قاعدة حميميم الجوية في شمال غربي سوريا، مشيرة إلى أن عمليات القاعدة الجوية لم تتأثر بالهجوم.

واستخدمت روسيا قاعدة حميميم الجوية لتنفيذ عمليات قتالية ضد فصائل المعارضة السورية، الأمر الذي جعلها هدفا لفصائل المعارضة المسلحة أكثر من مرة.

ودأبت روسيا على توجيه الاتهام إلى تنظيمات مسلحة، من بينها “جبهة النصرة”، بشن الهجمات على قاعدة حميميم، إذ تسيطر الجبهة على مناطق شمال شرقي اللاذقية.

المصدر: سانا

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