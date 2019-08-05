مصر .. دعوات لإلغاء حفل المغنية جينيفر لوبيز بعد زيارتها للقدس

2019/08/05 | 23:43

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بغداد اليوم - متابعة

طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية جينيفر ل...





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