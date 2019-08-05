2019/08/05 | 23:47

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عاجل | مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف في #ليبيا للالتزام بوقف إطلاق النار والعودة سريعا إلى العملية السياسية

عاجل | مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف في #ليبيا للالتزام

بوقف إطلاق النار والعودة سريعا إلى العملية السياسية

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