أمن الحشد ينفذ اكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت وتجار المخدرات ويعتقل زعيمها المدعو حمزة الشمري

2019/08/05 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية امن الحشد الشعبي، الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ أكبر حملة في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء.وفيما يلي نص البيان: بتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفذت مديرية امن الحشد الشعبي الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء […]

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