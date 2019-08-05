2019/08/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الخبير الأمني جاسم حنون، اليوم الاثنين، انه يجب تقييم الأمورالأمنية في سهل نينوى من قبل الأهالي حصرا.

وقال حنون في حديث لـ"العهد" ان

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