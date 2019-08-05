2019/08/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افتتحت حكومة كربلاء المحلية مساء اليوم الاثنين “نصب عامل النظافة” في شارع سيد جودة وسط المدينة دعما لشريحة عمال النظافة.

وقال محافظ كربلاء نصيف

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