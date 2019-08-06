ماجد الحيدر - يوم عثر بشار على أمه

2019/08/06 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر حدث هذا قبيل انتصاف الثمانينات، كنت أستعد برفقة عدد من زملائي لأداء الامتحانات النهائية في النادي الملحق بالأقسام الداخلية للمجموعة الطبية عندما حدث أمر غير طبيعي: فجأة، وسط القلق والصمت اللذين يهيمنان عادة على هذه الأوقات تفجرت عشرات الزغاريد ورأيت بعض الطلبة يتواثبون من الفرح ويرمون أوراق المحاضرات في الهواء ويركضون نحو الطابق العلوي من النادي حيث التلفزيون الملون الوحيد ليشهدوا الحدث الذي طال ا......

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