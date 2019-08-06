2019/08/06 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الشيطان هو الصانع الحقيقى لآلهة وأولياء المحمديين مقدمة :لمجرد التذكير : 1 ـ الكفر والشرك بمعنى واحد .( التوبة 1 : 3 ، 17 )2 ـ هما نوعان : 2 / 1 :سلوكى بإستخدام إسم الله جل وعلا ودينه فى الاعتداء ظلما وعدوانا ، وفى الإكراه فى الدين .2 / 2 : قلبى تعبدى .3 ـ الكفر / الشرك ( القلبى التعبدى ) نوعان :3 / 1 : علمى : بتقديس الكتب الشيطانية وأحاديثها وتشريعاتها .3 / 2 : ......

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