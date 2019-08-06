ابو مازن يقدم مقترحا للحكومة بشأن العشائر ويؤكد: لاتوجد سلطة على السلاح المنفلت

2019/08/06 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم محافظ صلاح الدين احمد الجبوري ابو مازن، الاثنين، مقترحا للحكومة بشأن العشائر، فيما اكد عدم وجود سلطة للدولة على السلاح المنفلت.

وقال ابو مازن في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك فوضى باستخدام السلاح ولاتوجد سلطة للدولة على السلاح المنفلت"، مبينا ان "ما حصل في الموصل دليل على ذلك".

وشدد ابو مازن "على ضرورة ان تكون الدولة قوية بفرض سلطتها او تعمل على تحويل العشائر لتكون كل عشيرة لواء"، لافتا الى "اننا امام عشائر لا امام سلطة دولة".

يشار الى ان معتصمين من ابناء سهل نينوى نظموا اليوم اعتصاما وقطعوا الطرق الرئيسية المؤدية منطقتهم، حيث حاول البعض منهم الاعتداء على قوات الجيش، الا انه تم منعهم من ذلك، حيث جاء هذا الاعتصام على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بسحب اللواء 30 من سهل نينوى.





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