لهذا السبب يرفض لواء 30 الاستجابة لقرار عبد المهدي.. كارثة تنتظر نينوى

2019/08/06 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد عضو #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، #غياث_سورجي، اليوم الإثنين، أن ما يجري في سهل نينوى هو #تمرد و#عصيان ضد سلطة الدولة العراقية، من قبل لواء 30 (#الحشد_الشبكي ) .[…]

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