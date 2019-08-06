English | كوردى

بالصور.. الحشد الشعبي يعلن اعتقال "زعيم أكبر مافيا" للمتاجرة بالمخدرات والنساء ببغداد


بالصور.. الحشد الشعبي يعلن اعتقال
2019/08/06 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكبر حملة في تاريخ العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الحشد الشعبي يعلن اعتقال "زعيم أكبر مافيا" للمتاجرة بالمخدرات والنساء ببغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الحشد الشعبي يعلن اعتقال "زعيم أكبر مافيا" للمتاجرة بالمخدرات والنساء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا