احمد ابراهيم: اتفقت مع الأزرق بعقد قيمته 400 مليون

2019/08/06 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حارث النعيمي لايزال سوق الانتقالات الصيفية هو العائق النفسي الذي ادخل جميع الفرق الرياضية لا سيما الفرق الجماهيري منها صراع الأقوى ودوامة القلق النفسي مشكلاً في ذلك اضطرابات كبيرة لدى الجماهير امام صفحات التواصل الاجتماعي، لغة الارقام الفلكية ما تتحدث عنها ادارات الأندية واللاعبين والولاء لشعار النادي ما تتحدث به الجماهير فما بين هذا

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