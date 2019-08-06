إعادة عقار قيمته أكثر من ملياري دينار إلى ملكية الدولة بكربلاء

2019/08/06 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق كربلاء من إعادة ملكية أحد العقارات في المحافظة إلى الدولة، مبينة أن قيمة العقار تتجاوز ملياري دينار وربع المليار.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار، ان "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى العقار الواقع في (شارع الإمام علي) بالمنطقة القديمة في مركز المحافظة ومديرية البلدية، تمكن من ضبط أصل كتاب الجمعية الاستهلاكية التي تدعي ملكيتها للعقار"، موضحا أن عمليات البحث والتحري التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قادت إلى العثور على الأوليات الخاصة بالعقار في أجهزة موبايل وحاسبة أحد المتهمين المحكومين".

وأضاف البيان، إن "التحقيقات أكدت أن العقار مشغول من قبل الجمعية بصورة غير قانونية ومتمسكة بحيازته، كما أوردت في كتابها الموجه إلى مديرية البلدية".

ولفت البيان الى، أن "قيمته التقديرية حسب مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تـقدر بــ (2,252,900,000) ملياري دينار، إلا أن القيمة التقديرية للعقار في السوق تصل إلى أكثر من ذلك".



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