بالصور.. مشاركة اللواء الرابع في إرادة النصر الثالثة

2019/08/06 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع "الحشد الشعبي" مجموعة صور لمشاركة اللواء الرابع في الحشد الشعبي خلال عمليات ارادة النصر بمرحلتها الثالثة التي انطلقت صباح اليوم الاثنين.حيث باشرت القوات في تطهير منطقة الجزيرة متجهين نحو شمال القضاء.

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