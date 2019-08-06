تيار الحكمة «يضمن» إقالة 5 وزراء في الحكومة الحالية

2019/08/06 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد تيار #الحكمة #المعارض الذي يتزعمه #عمار_الحكيم، اليوم الإثنين، أن إنجازات #البرلمان حتى اللحظة أفضل بكثير من الدورة السابقة، لافتاً إلى إقالة 5 وزراء في الحكومة الحالية.[…]

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