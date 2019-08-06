مقتل احد مقاتلي الحشد الشعبي واصابة اخر قرب خانقين

2019/08/06 | 00:45

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بان احد مقاتلي الحشد الشعبي قتل واصيب اخر بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب خانقين.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للحشد الشعبي في اطراف قرية شيريك قرب قضاء خانقين (١٠٠كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن مقتل احد مقاتلي الحشد الشعبي واصابة اخر بجروح ".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هياة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة متنوعة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان، ان "عملية الضبط تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات والدوائر الساندة لها في

بغداد اليوم - ديالى

أكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الإثنين، أن بقاء جزء من المناطق المحررة دون عودة الأهالي، سبب رئيسي بعودة الإرهاب إلى المحافظة.

وقال مضر الكروي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدة عوامل تقف وراء عودة ا

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من محافظة البصرة، الاثنين، بالقبض على تاجر مخدرات جنوب المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "عناصر خلية الصقور القت القبض على تاجر للمخدرات في ناحية سفوان جنوب غرب البصرة".

وأضاف المصدر، الذي

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