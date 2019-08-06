2019/08/06 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اودع وزيران جزائريان سابقان شغلا منصبيهما ابان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت الاثنين، بعدما كانا ملاحقين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايداع وزيرين جزائريين سابقين الحبس المؤقت بتهم فساد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايداع وزيرين جزائريين سابقين الحبس المؤقت بتهم فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).