النجباء: على اميركا الخروج من العراق قبل ان يرغموا عليه

2019/08/06 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حركة النجباء العراقية ان على الاميركيين الانسحاب من العراق قبل أن يرغموا على ذلك....

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