استشهاد واصابة اثنين من مقاتلي الحشد ضمن عمليات

2019/08/06 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أفاد مراسل "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للحشد الشعبي

وقال مراسلنا في ديالى أن عبوة ناسفة انفجرت عل

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