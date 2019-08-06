2019/08/06 | 01:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مااخليك تعبر الاغنام الا تنطيني رشوه 60 ورقة شرطي يبتز تاجر اغنام ويخسر 50 ورقة بسبب موتها جميعا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5SkVaxRYSLU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مااخليك تعبر الاغنام الا تنطيني رشوه 60 ورقة شرطي يبتز تاجر اغنام ويخسر 50 ورقة بسبب موتها جميعا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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