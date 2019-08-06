"هواوي" تطلق هاتفا جديدا بنظام تشغيلها الخاص

2019/08/06 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت تقارير تقنية، أن شركة "هواوي" الصينية، ستعلن في غضون أيام قليلة عن هاتف مدعم بنظام تشغيل خاص بها "Hongmeng OS"، بعد أن

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