2019/08/06 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدس المدائن

هجرت كل شيء ...



بصمت ورافقت دقات قلبي ...



ودموعي التي نخرت روحي بقسوتها ...حملت أمتعتي مع أملً .



اختنقَ متى يتحققمشيت .



وخطواتي باتت ثقيلة جدا خوفا يعتريني وبرودة اجتاحت جسدي رغم ملابسي الثقيلة بتُ اسمع أصواتاً ...وارى وجوهاً ...



تلتف حولي كأنها تمنعني من الرحيل لم أهتم ولا ابالي وأتقاعس عن أصراري ...أتذكر لحظات وضحكات كادت تردعني عن مبتغاي لكن أنتشلت جسدي وروحي ...



عنادا ومكابرة واستمريت اعدو واركض ...



وداخلي يقول أوشكتِ على الوصول ...واتمتم سأصل الى ما اريد ...أبحث عن ملاذ أمن ...



وروحا طيبة وقلب استوطنه بلا قلق يمنحني السرمدية سأجتاز هذا الاختبار وأكون الرابحة لأنني سرقت نفسي من نفوس أبت ان تمنحني طوق النجاة والبستني قيود العبودية

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