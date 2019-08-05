الحب والكره

2019/08/06 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناء الالوسي لاشي يثبت اني اكرهك ولا ادنى من ذلك اني اعشقك لكنها صرخة احساس خطفت النبض وانفطرت من جدار الصمت نحوك لتسير في ظلام الليل وتدنو اليك بشفافية الود بين حدقات العيون ولتزيل عنك وحشة الارق ها هنا انا كنت انت هجرتنا ....كقمر غاب ونسيت ان لا انساك اين كنت منذ ذلك اللقاء فما زلت ابحث عن تاريخ مضى عن همسة عشق قيلت هناك عن وردة قطفناها معا لحلم عشناه ولكن ...عذرا فقدناه وتركناتفسيرها للاساطير هذا ماافسده الدهر فينا فلا بيتا لحبيب يأوينا ولاجرح منه يداوينا وها هي الروح تجلس قربي فلن تبوح بعشقي حيا ولن تدرك اني مت عشقا عذرا ...واسفا ....عليك زماني فالنفس حائرة ....حائرة واشواقها مبعثرة ...كسجاد من الريش تطاير في ريح هوجاء واخرى ساهرة على حدود الحزن تحكي ألما ...وتثير فكاهة

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