انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان

2019/08/06 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا أمس الاثنين مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص ودفع شركة روسال المنتجة

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