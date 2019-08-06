2019/08/06 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TRcyV_sWgM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جرعة علاج خاطئة تقتل الطفل حسين لتطفئ شمعة عمره وتحرق قلب امه وابوه) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جرعة علاج خاطئة تقتل الطفل حسين لتطفئ شمعة عمره وتحرق قلب امه وابوه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).