2019/08/06 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A4_-icTwFaM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الدين المعاملة | اداب عيادة المريض " الجزء الثاني ") نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج الدين المعاملة | اداب عيادة المريض " الجزء الثاني ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).