2019/08/06 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على متهم هارب محكوم عشر سنوات سجن.وقالت المصدر “لخطوة برس” ان “قوة من مكافحة اجرام بغداد، القت القبض على احد المتهمين الهاربين واخطرهم”.واضاف ان “المتهم محكوم عشر سنوات سجن، ويدعى نصير رحيم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم هارب محكوم بالسجن 10 سنوات وكالة خطوة برس.

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