2019/08/06 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد واصابة اثنين من مقاتلي الحشد ضمن عمليات" ارادة النصر3"

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