2019/08/06 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يصدر قرارا يخص الاوائل وحملة الشهادات دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل مجلس الوزراء الى إطلاق الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لتعيين الطلبة المبدعين والاوائل وحملة الشهادات العليا.وقال السهيل في بيان ان "الوزارة تمثل حاضنة علمية وأكاديمية للطلبة ولاسيما المبدعون والمبتكرون والمخترعون منهم الذين تمكنوا من صناعة قصص نجاح عراقية شقت طريقها نحو التميز والابداع في جامعات المنطقة والعالم والشركات والمؤسسات الكبرى".ويعتصم اصحاب الشهادات العليا امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اسابيع للمطالبة بتعينهم، فيما تعرض عدد منهم الى اعتداء جسدي فضلا عن اصابتهم بجمل من الامراض جراء ارتفاع درجات الحرارة ووقوفهم تحت اشعة الشمس لساعات طويلة.

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