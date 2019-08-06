2019/08/06 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k2oUyHUCwEo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد العزاوي وبعض الاعلاميين يتعرضون للضرب من شرطة كردستان في مباراة الاردن والبحرين بطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد العزاوي وبعض الاعلاميين يتعرضون للضرب من شرطة كردستان في مباراة الاردن والبحرين بطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).