الفرفار العياشي - الساديون الجدد

2019/08/06 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي ما وقع ليس جزءا من فيلم او خدعة سينمائية , انه نقل مباشر من واقع مؤلم و عبثي لطفلة تحترق و الناس منهمكون في اخذ الصور, و ربما يتسابقون من يحقق سبقا في اثارة الموضوع , او من يفوز باكبر قدر من المشاهدات و التتبع , انها رحلة البحث عن البوز و الشهرة على حساب حياة طفلة تلتهمها النيار كما تلتهب النار الحطب .ما وقع يجعل الاخرس ناطقا , انها فاجعة تعلن موت الاحساس البشري و نهاية الاخلاق و موت الضمير ا......

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