في تصعيد جديد.. الصين توقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية والأسواق تهتز

2019/08/06 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين أوقفت مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، ولن تستبعد فرض رسوم على الواردات الزراعية الأميركية التي جرى

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