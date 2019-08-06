شركة فيسبوك تتخذ قرارا جديدا بشأن الماسنجر

2019/08/06 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة فيسبوك الأمريكية، إتخاذ خطوة جديدة وهي حذف خدمة الألعاب الفورية المجانية من تطبيق الماسنجر التي وضعت منذ 2016، وأن تضع لها أيقونة مخصصة لذلك.ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تقريرا بشأن وجود ألعاب فيسبوك الفورية "فيسبوك جيمز إنستانت"، ووجودها داخل تطبيق ماسنجر، واتخذت فيسبوك هذا القرار، نظرا للشعبية المفاجئة التي اجتاحت تلك الخدمة، بعدما سجلت أكثر من 20 مليار جلسة لعب تقريبا خلال عامين فقط.ووضعت "ألعاب فيسبوك الفورية" ضمن خلاصة الأخبار "نيوز فيد"، لتظهر في تطبيقي "فيسبوك" و"فيسبوك لايت"، وجعلت لها تبويب مخصص به باسم " Gaming" ، وفقاً لموقع سبوتنيك.كما أن فيسبوك اتخذت هذا القرار، بسبب شكوى عدد من مستخدمي ماسنجر، من أن خدمات "الألعاب الفورية" تصيبهم بحالة من الارتباك، خاصة وأنه في حالة الضغط بصورة خاطئة على أي أيقونة خاصة بتلك الألعاب قد تخرجهم من الدردشة التي يجرونها.

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