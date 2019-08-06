2019/08/06 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باريس تخرج عن صمتها بالتصدي لأنشطــــــة تركيـــــا الدينيــــــة

عدد المشاهدات

1

تاريخ النشر

06/08/2019 05:40 AM

على الرغم من نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي مؤخرا افتتاح مدارس دينية مدعومة من قبل سفارة بلاده في فرنسا -وذلك في أعقاب رفض فرنسي واضح وهجوم شديد من قبل وزير التعليم الفرنسي- إلا أنّ حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا الذي قام بتحويل النظام التعليمي في البلاد من نظام علماني مُنفتح ومُتسامح إلى منهج ديني مُتشدّد، ما زال يُصر على تعميم تجربة مدارس الأئمة والخطباء التركية في فرنسا وألمانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به تقرير موقع أحوال تركية.وطالبت الصحافة الفرنسية والسلطات الرسمية في باريس بنشر معلومات محقة وصادقة حول حقيقة هذه المسألة، والتصدّي لاستمرار المحاولات التركية عبر نشر التعليم الديني من خلال المساجد التابعة لحزب العدالة.وسبق أن حذّر مركز الأبحاث الليبرالي “مونتاني” في باريس في تقرير رفعه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، من “مصانع إنتاج الأسلمة” التركية.وكانت فرنسا أعلنت مرارا أنها لا ترغب في توظيف أئمة مساجد من تركيا، وقررت خصوصا تخفيض عدد الأئمة القادمين إليها من تركيا بمعدل 5 سنويا، نظرا إلى ما يقومون به من نشر للفكر المُتطرّف من بوابة التعليم الديني.



وبالتزامن مع المساعي الألمانية المُتزايدة على المستويين الرسمي والشعبي للحدّ من تغلغل مفاهيم الإسلام السياسي القادمة من تركيا في المجتمع الألماني، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل الماضي بألا يكون هناك أيّ “تهاون” في مواجهة أولئك الذين يريدون فرض “إسلام سياسي يسعى إلى الانفصال” عن المجتمع الفرنسي، في تصريحات قويّة فسّرها مُراقبون بأنها موجهة للإسلام السياسي التركي بشكل خاص.تتزايد المخاوف الألمانية، بسبب تبعية معظم الأئمة والمؤسسات الدينية في ألمانيا للاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) اليد الطولى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومخابراته في ألمانيا.



ويُعوّل حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي ورئيسه أردوغان على المساجد التابعة لتركيا في ألمانيا للتأثير على المسلمين وبث خطاب سياسي إسلامي مُتشدّد، وذلك بحجة تقديم التعليم الديني للراغبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تخرج عن صمتها بالتصدي لأنشطــــــة تركيـــــا الدينيــــــة) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس تخرج عن صمتها بالتصدي لأنشطــــــة تركيـــــا الدينيــــــة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).