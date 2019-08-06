بوتين يوعز بـ «مراقبة» الولايات المتحدة بمجال الصواريخ

2019/08/06 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، أن روسيا لا تستطيع تجاهل الوضع بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ وقبول تصريحات السلام من جانب واشنطن وحلفائها.وقال بوتين في بيان «لا يمكننا تجاهل الوضع الحالي وأن نكون راضين عن أي شيء يضمنه الزملاء الأمريكان وحلفاؤهم عبر تصريحات السلام».وجاءت تصريحات بوتين في بيان خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، حيث تم مناقشة مسألة خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.وأضاف بوتين قائلا «تعتبر روسيا أنه من الضروري دون تأخير استئناف مفاوضات كاملة حول ضمان الاستقرار والأمن الاستراتيجيين.ونحن مستعدون لهذا».وتابع قائلا «نظرا للوضع القائم، فإنني أوعز إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات الروسية بمراقبة الخطوات المستقبلية للولايات المتحدة في مجال تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى».وأكد بوتين أنه إذا تم تلقي معلومات موثوقة تفيد بأن الولايات المتحدة قد أكملت تطوير وبدأت في إنتاج منظومات، فسوف تضطر روسيا إلى البدء في تطوير صواريخ مماثلة على نطاق واسع.كما أشار بوتين أن روسيا تتطلع إلى المنطق السليم والشعور بالمسؤولية من قبل واشنطن وحلفائها.وقال بوتين بهذا الصدد «على الرغم مما حدث ما زلنا نعتمد على العقلانية والشعور بالمسؤولية من قبل الزملاء الأميركان وحلفائهم سواء تجاه شعوبهم أو للمجتمع الدولي بأسره».وأضاف قائلا «في رأينا إن تصرفات الولايات المتحدة، التي أدت إلى إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ستؤدي دون شك إلى تخفيض وتحطيم الإطار الكامل للأمن العالمي، بما في ذلك معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

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