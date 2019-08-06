كنّا وما زلنا

2019/08/06 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر حاجم الصالحيبــ ( عين ) العراقِبـ ( راء ) العراقِبـ (ألف ) العراقِبـ ( قاف ) العراق بكل العراقِ أراك حبيبي جميل المحيّارشيق القوامِلذيذ المذاقِبرغم الهواجس والنائباتِوخوف الفراقِوأخشى عليك :يحاصرك العاذلونَبما نسجوا من خيوط الشقاقلكنهم يخسأوون حبيبي فلن يستطيعوا إرتقاء ,سفوح رواسي إشتياقيوإطفاء جذوة أسرار إحتراقي لأني إمتطيت الفقر ,من زمن الصبا ومن جوع الليالي في بيوت الطين ,كان بدئي وإئتلاقيوما زلتُ أراك تحثُّ الخطىومهما استطال الظلامفلن يوقف زحف الاصائل والعِتاقِفقد كنّا وما زلناالأوائل في الوفاء وفي السباقِومازلنا نطارد خمبابا بيقظتنا وعزيمة الإصرار ديدن أهلناعند التلاقي ومازلتَ في كل الضمائر واحداً وموحداًتحدو بنا في موكب العشّاقِ

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