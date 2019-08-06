كلير أتسوبادي نموذج لازدهار الأدب المالطي

2019/08/06 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الحمامصيمجموعة كلير أتسوبادي القصصية تحوي بين طياتها ثمانيَ قصص يربط بينها عنصر نسوي أنثوي عانى من وطأة مداس رجل متعجرف المشهد الإبداعي في مالطة عرف عصره الذهبي في شتى المجالات بعد اجتياح حزب العمال والمد الشبابي الممتلئ بفورة الحياةالموت والذكرى هما محور قصص هذه المجموعة "الكل خلّف اسما وراءه" للكاتبة المالطية كلير أتسوبادي، الكل ـ هنا ـ يترك ذكرى، حالة، حكاية، اسما يظل عالقا في أذهان العديد لتروي قصته دائما ولا تغيب.تتعدد أساليب الحكي في هذه المجموعة لكن يظل الراوي ـ الرواة المتعددون أحيانا ـ هو الصوت الرئيس في العمل.وتغوص المجموعة التي ترجمها المترجم مراد شوبرت في عوالم متنوعة وتقدم حكايات عن الرحيل والذكريات والألم والحب، وكل الحكايات يجمعها اسم العمل الذي يبرز أن لكل شخصية بصمة تركتها في مكان ما سواء رحلت أم كانت تتأهب للرحيل.وفي لقاء مع المترجم مراد شوبرت للتعرف على الكاتبة كلير أتسوبادي ومشهد الأدب المالطي، أكد المشهد الإبداعي في مالطة عرف عصره الذهبي في شتى المجالات وخاصة بعد اجتياح حزب العمال والمد الشبابي الممتلئ بفورة الحياة، الذي رافقه في تمكُّنه من جميع مفاصل الحياة الإبداعية، وبفضل استراتيجيته المتفتحة على آفاق المستقبل والعوالم المحيطة به، تم تشجيع إحياء التراث الذي ظل ردحا من الزمن تحت وطأة المحافظين، وذلك بضخ دم جديد في شرايينه لمواكبة موجة التجديد.وقد طال هذا الحراك كذلك المشهد الأدبي في مالطة، مما ساعده على الخروج من قوقعة الانغلاق والانطوائية على الذات، التي عانت في السابق من قسوة احتكار طبقة النبلاء، ومقصّ الرقيب.وقال شوبرت "كالطائر يزُفّ بنفسه ويبسط جناحيه، ينتعش الأدب المالطي في حلّته الجديدة، ويظهر هذا جليّا حتى في أبسط أدبيات الإنتاج الأدبي، كمثال على ذلك إخراج الكتب أضحى ينافس بَل يتفوق على نظرائه في الشطّ الآخر، ويسجل تنافسية بناءة على أعلى مستوى فني.ولأن مالطة بلد صغير، يبدو كحَصَب في المتوسط، يدرِي الكتاب والمؤلفون في قرارة أنفسهم أن سقف المنافسة سامق محليا ودوليا، لذا يجتهدون في عصرِ ملكاتهم وطاقاتهم الإبداعية لكي يُخرجوا شراب أدب سائغا لذة للقارئين.وأكد أن هذه التنافسية صدّرت أعمال كثير منهم إلى ما وراء شواطئ مالطة، وأنتجت أسماءً كثيرة حازت قصب السبق في الحقل الأدبي، في أوروبا وآسيا بل اجتازت المحيط لترسو في بلاد تشي جيفارا مع الكاتب الرائع والعنيد ألكس فيرا جيرا، وقد بدأت إرهاصات هذا النِّتاج تلوح في الأفق العربي بمجهودات بعض دور النشر في مصر الحبيبة، وأعني بالذكر دار صفصافة الرائعة والربيع والمحروسة. وأضاف شوبرت أن من الوجوه المشرقة في الأدب المالطي المعاصر: إيمانويل مفسود، الحائز على الجائزة الكبرى في الأدب الأوروبي، وأدريان جريما الفينيقي المشاكس، ناصر فلسطين والمظلومين والذي ترجمت باقة من ورود أعماله إلى اللغة العربية من الكاتب والأديب الخليليّ وليد نبهان، وبفضل مجهودات الناشر محمد البعلي.وبالطبع اللائحة طويلة وغزيرة بالأسماء التي اتخذت الكلمة سبيلا في إخراج مكنوناتها الإبداعية للتعبير عن مخزونها الإنساني الذي يتجاوز الحدود، فهناك أيضا أسماء تلألأت أو في طريقها إلى وشم اسمها في الكتابة الإبداعية.أذكر على سبيل الذكر لا الحصر المخضرمة مارية جريك جانادو والتي تنحدر من عائلة مرموقة لها باع طويل في الأدب المالطي، والتي يتغنى بموروثها الكبير والصغير.لا ننسى أيضا الشاعرة والكاتبة الجميلة لِيّان ألُّول التي قام بترجمة عملها "جرام" الشاعر والمترجم السوري المبدع عماد الأحمد.ثم أعرج على بيت القصيد مع كاتبتنا كلير أتسوباردي فنانة السرد والحكي التلقائي، الأستاذة وخريجة الأدب المالطي، محبوبة الصغار قبل الكبار.ولفت أن المجموعة القصصية "الكل خلّف اسما وراءه" هي ثاني عمل لأتسوباردي لفئة الكبار، وتحوي بين طياتها ثمانيَ قصص يربط بينها عنصر نسوي أنثوي عانى من وطأة مداس رجل متعجرف، عنصر من المجتمع يحاول فرض نفسه في مجتمع ظل حتى وقت قريب يمارس فلسفة الرجل المتعجرف، ويظهر هذا جليا للمتصفح في صفحات هذا البلد الأمين، حيث كان لزاما على المرأة أن تتشح بالغونيلّا "لGħonnella"، التي تشبه إلى حدٍّ ما البرقع في عالمنا العربي.كلير كاسمها، واضحة المعالم..في يدها الغونيلّا، وفي اليد الأخرى تحمل سيف الكلمة لتنافح عن كنفها وبنات جنسها.وأشار شوبرت إلى أنه على ما يزيد على قرن من الزمن ظل الأدب المالطي أسير الرجل المؤلف والكاتب، وهيمن الرجل البطل على مشهد القصة والرواية والشعر أيضاً، وقد كان يستجير بتقاليد البطريرك وصليب الكنيسة، ليدفع في قعر جهنم كل من سوّلت لها نفسها أن تفر من الغونيلّا.في "جَبيرتها"، تحاول كلير مكلومة بسنان البطريرك أن تضمد جراحها وبنات جنسها، وذلك بفنّ راقٍ واختارت شخوصها بعناية حيث أبت ألّا يكن غير نسوة تذمّرن ليس فقط من الغونيلّا، بل من الجَمل وما حَمل.

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