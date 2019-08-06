2019/08/06 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس هم جيل مختلف عن جيل جاهين - وائل الخطيب -----------------------------------------------------------------كثير من الصعوبة والمشقة نستطيع أن نجد تماسا أوتماهيا..بين جيل الثمانينيات فى شعر العامية وجيل العبقرى صلاح جاهين وقد يرجع هذا الى الظروف السياسية والاقتصادية والثورة الاجتماعية أنذاك ورؤية طليعية خروجا من مأزق عهد سابق كان يحلم ولايعرف متى يرى حلمه ..جيل الثمانينيات كان لزاما عليه ا......

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