2019/08/06 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ كتبت جريدة الأخبار يوم أمس تعليقاً على ما نشره موقع "القوات اللبنانية" بعنوان (بالفيديو منتخب لبنان يزل السوريين) عشية فوز منتخب لبنان على منتخب سوريا في مباريات «غرب آسيا».من حيث المبدأ هذا كلام ينضح بالعنصرية* كما وصفته الجريدة، غير أنه في ذات الوقت، ومن حيث تعريف العنصرية، لايبعد هذا العنوان/ التهمة/الصفة عن جريدة الأخبار و القيّمين عليها، إذ قد يتساءل البعض ماذا لو أن هذا اللبنان"زل"فريق ي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - العنصرية في لبنان:العنزة بتخلّف عنزة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمود الصباغ - العنصرية في لبنان:العنزة بتخلّف عنزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).