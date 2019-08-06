شاهد بالفيديو.. المنتخب السوري ينجو باعجوبة من الهزيمة

2019/08/06 | 07:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا المنتخب السوري من الهزيمة أمام نظيره اليمني (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما، يوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا، الت...

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