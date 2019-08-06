ترامب يجمد كل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة

2019/08/06 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء، عقوبات على أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة.

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