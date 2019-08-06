2019/08/06 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عابد_عقيد الصراع السياسي تحت مظلة العوالم المهزومة – (1) في أدب المقاومة العربي المجسّد روائياً، كانت شخصية (متعب الهذال) في خماسية مدن الملح ل (عبد الرحمن منيف) شكل من أشكال الوجيب الراشح بالغبن والمُشبّع بحب التراب، إنّه المختلف نوعاً ما؛ من أبطال العمل الروائي المُقاوِم، لم يكن (الهذال) ذاك البرجوازي الصغير الذي يقاوم المستعمر في أغلب الأعمال الروائية رافعة الوعي، إنما هو رجل بدوي بسيط ي......

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