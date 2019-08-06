2019/08/06 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تحذر 3 دول "تحديدا" من نشر صواريخ أميركية حذّرت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضا دول المنطقة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة".وقال المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ "الصين لن تبقى مكتوفةً، ستكون مضطرة إلى اتّخاذ تدابير انتقاميّة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم". وردًا على سؤال، لم يرد فو أن يقول ما سيكون عليه رد بكين.وحذر قائلاً "ندعو الدول المجاورة إلى توخّي الحذر وعدم السّماح بنشر الصواريخ الأميركيّة على أراضيها، لأن هذا لن يكون في مصلحة أمنها القومي".وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن أنّ الولايات المتّحدة تُريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر المقبلة إذا كان ذلك ممكنًا، لاحتواء توسّع النفوذ الصيني في المنطقة.وردًا على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي أقلته الى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمر أسبوعا "نعم نُريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت".وأضاف لصحفيّين رافقوه في جولته "أفضل أن يتم ذلك خلال أشهر، لكنّ هذه الأمور تستغرق عادة وقتا أطول من المتوقع".

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