بالفيديو.. 200 شاحنة للتحالف الأمريكي تدخل القامشلي، ماذا تحمل؟

2019/08/06 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت قافلة مؤلفة من 150 إلى 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية تابعة لما يسمى التحالف الدولي، إلى مدينة القامشلي السورية قادمة من كردستان...

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