سمير الأمير - في مديح التفاهة

2019/08/06 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير كان الفلاسفة الإغريق قد حددوا /اكتشفوا وظيفتين هامتين للأدب والكتابة الإبداعية بشكل عام..تحدث عنهما أرسطو في " البوطيقا" وهما المتعة والفائدة..ومضت قرون كثيرة قبل أن تكتشف الصحافة الأدبية المصرية أن المتعة والفائدة dolce and utilityلم يعد لوجودهما أية ضرورة وأن التفاهة triviality أصبحت أكثر قدرة علي نمذجة أجيال جديدة من الكتاب "البيض eggs"..الذين يستخفون بالنصوص الكلاسيكية ويستخدمون أساليبها في في......

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