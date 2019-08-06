شوقي إبراهيم عثمان - دكتور جيكل: عبد الله حمدوك وديفيد كولمان ..الغموض البناء!!

2019/08/06 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقي_إبراهيم_عثمان امتلأت الأسافير بأخبار الاقتصادي الزراعي عبد الله حمدوك، وكثر الطنين الإلكتروني هل يصبح رئيسا للوزراء؟ وزيرا للمالية؟ وتضاربت الأقوال الصحيحة وكما المضروبة والمدسوسة على قوى إعلان الحرية والتغيير.فمن هو عبد الله حمدوك؟عبد الله حمدوك هو خريج كلية شمبات الزراعية، جامعة الخرطوم، وربما تخرج في العام 1980/1979م (التاريخ يحتاج إلى مراجعة).وعمل موظفا في فترة الحكم المايوي بوزارة المالية والتخطي......

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