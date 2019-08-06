تاله حسن - تحدي الإنتاج المعرفي، مرتين: بحث العمل التشاركي النسوي وفعاليّة النساء المهاجرات

2019/08/06 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاله_حسن مقدمةضمن نطاق مشروع التحالف العالمي ضد الإتجاربالنساء (GAATW)، "الهجرة الآمنة والعادلة من منظور نسوي"، تعمل حركة مناهضة العنصرية (ARM) مع "ميسيوات"/Mesewat، وهي مجموعة من النشطاء من العمال المهاجرين الأثيوبيين، الغالبية منهم عاملات منازل مهاجرات،1 على مشروع بحث عمل تشاركي نسوي (FPAR).الأسئلة التي يطرحها المشروع هي التالية:1.عمل "ميسيوات" يتنوع في نطاقه: تعمل على متابعة حالات، خاصة ال......

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