2019/08/06 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدت طالبة تنتمي لتربية الرصافة الثالثة ببغداد، نفسها قبل غيرها

لتبهر بانجازها وزارة التربية وتستحق بجدارة لقب "البطلة".

هي الطالبة (لمياء فياض جاسب) التي كانت متأكدة من قدراتها

وامكانياتها العلمية بعد ان اتخذت قراراً لا يستطيع الكثير ان يخطوه

الا من كان يملك الثقة العالية بالنفس.

وتتلخص قصة هذه البطلة بأن لمياء كانت طالبة في السادس الاعدادي في

اعدادية مريم العذراء للبنات للعام الدراسي 2017/2018، الفرع

العلمي/ الاحيائي، دخلت الامتحان الوزاري وكانت نتيجتها معيدة في

مادة الكيمياء بسبب التأجيل وكانت درجاتها كالاتي (الاسلامية 100

العربية 92 الانكليزية 98 الاحياء 95 الرياضيات 97 الكيمياء مؤجلة

الفيزياء 99).فأدت امتحان الدور الثاني وكانت نتيجتها النجاح لحصولها على درجة 98

في مادة الكيمياء ليصبح مجموعها 679 وبمعدل 97 بالمائة.انتظرت لمياء قبولات وزارة التعليم العالي فكانت الصدمة لها قبولها

في كلية التمريض / جامعة بغداد.في كانون الاول من العام الدراسي الماضي وتحديداً في الثالث من

الشهر، قررت وزارة التربية بعد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي

الموافقة على ضوابط تحسين المعدل والذي ينص (يحق للطالب الناجح من

المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2017/2018 ان يعيد السنة الدراسية

في الصف السادس الاعدادي في الدراسة المسائية او الدوام بالاستضافة

في المدارس الصباحية او الدوام بالانتساب لتحسين معدله اذا لم يكن

راغبا بالقبول الذي ظهر له او لم يقتنع بالمعدل الذي حصل عليه).قررت بطلة الرصافة الثالثة إعادة السنة والتخلي عن نتيجتها ومعدلها

البالغ 97 والكفاح من جديد وهو أمر محفوف بالمجازفة والمخاطرة وقرار

صعب جداً.

فانتقلت الى ثانوية (سمية) المسائية لتشترك في الامتحانات الوزارية

للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019 وتحصل على نتيجة مبهرة وهي النجاح

في الدور الاول بمجموع 686 وبمعدل 98 وكانت درجاتها كالاتي

(الاسلامية 100 العربية 95 الانكليزية 97 الاحياء 95 الرياضيات 100

الكيمياء 99 الفيزياء 100).

ويأمل قسم الاشراف الاختصاصي في تربية الرصافة الثالثة لهذه البطلة

ان تحقق ماتصبو اليه في القبول في كلية الطب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبة تبهر التربية في مجازفة نادرة الحدوث !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبة تبهر التربية في مجازفة نادرة الحدوث !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).